АНОНС: "Левадия" и "Транс" попытаются прервать череду неудач
7-8 июля на футбольных полях Эстонии пройдут очередные матчи чемпионата страны.
7-8 июля на футбольных полях Эстонии пройдут очередные матчи чемпионата страны.
Чемпион и обладатель Кубка Эстонии "Флора" отправится в гости к удачно выступающему в нынешнем сезоне вильяндискому "Тулевику".
Отстающая от лидера на 10 очков "Левадия" попытается прервать безвыигрышную серию из четырех матчей в противостоянии с таллиннским "Калевом".
Интрига тура: сумеет ли нарвский "Транс" одержать первую победу в сезоне? Старожил "Премиум-лиги" принимает на своем поле набравший ход "Пайде". Нарвитяне в минувшую субботу провели тяжелейший поединок в финале Кубка Эстонии с "Флорой", тогда как пайдесцы отдыхали.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Рауно Саппинен ("Флора") - 11 забитых мячей. По 7 точных выстрелов на счету Павла Марина ("Тулевик") и Сийма Лутса ("Пайде").
Чемпионат Эстонии (11-й тур)
7 июля (вторник)
19:30 Калью - Курессааре
8 июля (среда)
19:00 Таммека (Тарту) - Легион
19:00 Тулевик (Вильянди) - Флора
19:00 Калев (Таллинн) - Левадия
19:30 Транс (Нарва) - Пайде
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