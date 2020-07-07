АНОНС: "Левадия" и "Транс" попытаются прервать череду неудач

Чемпион и обладатель Кубка Эстонии "Флора" отправится в гости к удачно выступающему в нынешнем сезоне вильяндискому "Тулевику".

Отстающая от лидера на 10 очков "Левадия" попытается прервать безвыигрышную серию из четырех матчей в противостоянии с таллиннским "Калевом".

Интрига тура: сумеет ли нарвский "Транс" одержать первую победу в сезоне? Старожил "Премиум-лиги" принимает на своем поле набравший ход "Пайде". Нарвитяне в минувшую субботу провели тяжелейший поединок в финале Кубка Эстонии с "Флорой", тогда как пайдесцы отдыхали.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Рауно Саппинен ("Флора") - 11 забитых мячей. По 7 точных выстрелов на счету Павла Марина ("Тулевик") и Сийма Лутса ("Пайде").

Чемпионат Эстонии (11-й тур)

7 июля (вторник)

19:30 Калью - Курессааре

8 июля (среда)

19:00 Таммека (Тарту) - Легион

19:00 Тулевик (Вильянди) - Флора

19:00 Калев (Таллинн) - Левадия

19:30 Транс (Нарва) - Пайде