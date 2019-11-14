Англия, Франция, Чехия и Турция пробились на Евро. Португалия под вопросом

В стартовый день предпоследнего тура отборочного цикла в финальный турнир чемпионата Европы пробились Англия, Франция, Чехия и Турция. Ранее такое право завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания.

Роналду разбушевался

Самый крупный счет дня был зафиксирован в Лондоне, где Англия разгромила Черногорию - 7:0 (5:0). В первом тайме хет-трик на "Уэмбли" оформил капитан англичан Харри Кейн.

Три мяча забил и Криштиану Роналду - Португалия разгромила дома Литву со счетом 6:0 (2:0). Однако действующие чемпионы Европы пока не обеспечили себе пропуск на Евро-2020. Победу в группе досрочно одержала Украина - 19 очков, а Португалия (14) в последнем туре сыграет на выезде с Сербией (13). Хозяевам поля нужна победа, а португальцев устроит и ничья.

На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном цикле чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира - сейчас известны уже 10. Последние 4 билета получат весной победители Лиги наций.

Отборочный турнир чемпионата Европы (14 ноября)

Группа А

Чехия - Косово 2:1

Англия - Черногория 7:0

Группа В

Португалия - Литва 6:0

Сербия - Люксембург 3:2

Группа Н

Турция - Исландия 0:0

Албания - Андорра 3:2

Франция - Молдавия 2:1