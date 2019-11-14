Англия, Франция, Чехия и Турция пробились на Евро. Португалия под вопросом
Отборочный цикл чемпионата Европы по футболу вышел на финишную прямую. Теперь с каждым игровым днем будет увеличиваться число команд, пробившихся на Евро-2020.
Отборочный цикл чемпионата Европы по футболу вышел на финишную прямую. Теперь с каждым игровым днем будет увеличиваться число команд, пробившихся на Евро-2020.
В стартовый день предпоследнего тура отборочного цикла в финальный турнир чемпионата Европы пробились Англия, Франция, Чехия и Турция. Ранее такое право завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания.
Роналду разбушевался
Самый крупный счет дня был зафиксирован в Лондоне, где Англия разгромила Черногорию - 7:0 (5:0). В первом тайме хет-трик на "Уэмбли" оформил капитан англичан Харри Кейн.
Три мяча забил и Криштиану Роналду - Португалия разгромила дома Литву со счетом 6:0 (2:0). Однако действующие чемпионы Европы пока не обеспечили себе пропуск на Евро-2020. Победу в группе досрочно одержала Украина - 19 очков, а Португалия (14) в последнем туре сыграет на выезде с Сербией (13). Хозяевам поля нужна победа, а португальцев устроит и ничья.
На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном цикле чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира - сейчас известны уже 10. Последние 4 билета получат весной победители Лиги наций.
Отборочный турнир чемпионата Европы (14 ноября)
Группа А
Чехия - Косово 2:1
Англия - Черногория 7:0
Группа В
Португалия - Литва 6:0
Сербия - Люксембург 3:2
Группа Н
Турция - Исландия 0:0
Албания - Андорра 3:2
Франция - Молдавия 2:1
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