Англия, Франция, Чехия и Турция пробились на Евро-2020

В предпоследнем туре отборочного цикла право выступления в финальном турнире добились Англия, Франция, Чехия и Турция. Ранее такое право завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания.

На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира - сейчас известны уже 10. Остальные 4 команды определятся весной по итогам Лиги наций.

Отборочный турнир чемпионата Европы (14 ноября)

Группа А

Чехия - Косово 2:1

Англия - Черногория 7:0

Группа В

Португалия - Литва 6:0

Сербия - Люксембург 3:2

Группа Н

Турция - Исландия 0:0

Албания - Андорра 3:2

Франция - Молдавия 2:1