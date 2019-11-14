Англия, Франция, Чехия и Турция пробились на Евро-2020
Отборочный цикл чемпионата Европы по футболу вышел на финишную прямую. Теперь с каждым игровым днем будет увеличиваться число команд, пробившихся на Евро-2020.
Отборочный цикл чемпионата Европы по футболу вышел на финишную прямую. Теперь с каждым игровым днем будет увеличиваться число команд, пробившихся на Евро-2020.
В предпоследнем туре отборочного цикла право выступления в финальном турнире добились Англия, Франция, Чехия и Турция. Ранее такое право завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания.
На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира - сейчас известны уже 10. Остальные 4 команды определятся весной по итогам Лиги наций.
Отборочный турнир чемпионата Европы (14 ноября)
Группа А
Чехия - Косово 2:1
Англия - Черногория 7:0
Группа В
Португалия - Литва 6:0
Сербия - Люксембург 3:2
Группа Н
Турция - Исландия 0:0
Албания - Андорра 3:2
Франция - Молдавия 2:1
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Где живут внуки Горбачёва и Ельцина?
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток