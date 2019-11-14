14.11.2019, 23:40

Англия, Франция, Чехия и Турция пробились на Евро-2020


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Inglismaa koondise kapten Harry Kane ja peatreener Gareth Southgate.
Inglismaa koondise kapten Harry Kane ja peatreener Gareth Southgate.Foto: DAVID GRAY, Reuters/Scanpix

Отборочный цикл чемпионата Европы по футболу вышел на финишную прямую. Теперь с каждым игровым днем будет увеличиваться число команд, пробившихся на Евро-2020.

В предпоследнем туре отборочного цикла право выступления в финальном турнире добились Англия, Франция, Чехия и Турция. Ранее такое право завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания.

На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира - сейчас известны уже 10. Остальные 4 команды определятся весной по итогам Лиги наций.

Отборочный турнир чемпионата Европы (14 ноября)
Группа А
Чехия - Косово 2:1
Англия - Черногория 7:0

Группа В
Португалия - Литва 6:0
Сербия - Люксембург 3:2

Группа Н
Турция - Исландия 0:0
Албания - Андорра 3:2
Франция - Молдавия 2:1

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