Английский тренер предложил дисквалифицировать симулянтов на месяц
Главный тренер ”Бернли” Шон Дайч рассказал, что он думает по поводу проблемы симуляций в современном футболе, передает BBC.
Главный тренер ”Бернли” Шон Дайч рассказал, что он думает по поводу проблемы симуляций в современном футболе, передает BBC.
”Просто дисквалифицируйте нарушителей. Через месяц симуляций в футболе не останется.”, — заявил 48-летний специалист.
”Футбол в плохом состоянии: игроки буквально падают на землю. Вы когда-нибудь задумывались о том, что нарушителям не грозит ничего кроме желтой карточки? Не знаю ни одного другого вида спорта, где тебе говорят, что раз за игру ты можешь прибегнуть к надувательству.”, — сказал англичанин.
На данный момент ”Бернли” в Английской премьер-лиге занимает девятое место, имея в активе три очка.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
В вологодской деревне погибли все жители
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры