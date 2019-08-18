Английский тренер предложил дисквалифицировать симулянтов на месяц

”Просто дисквалифицируйте нарушителей. Через месяц симуляций в футболе не останется.”, — заявил 48-летний специалист.

”Футбол в плохом состоянии: игроки буквально падают на землю. Вы когда-нибудь задумывались о том, что нарушителям не грозит ничего кроме желтой карточки? Не знаю ни одного другого вида спорта, где тебе говорят, что раз за игру ты можешь прибегнуть к надувательству.”, — сказал англичанин.

На данный момент ”Бернли” в Английской премьер-лиге занимает девятое место, имея в активе три очка.