18.08.2019, 14:37

Английский тренер предложил дисквалифицировать симулянтов на месяц


rus.delfi.ee
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Неймар. Архив
Неймар. АрхивФото: championat.com

Главный тренер ”Бернли” Шон Дайч рассказал, что он думает по поводу проблемы симуляций в современном футболе, передает BBC.

”Просто дисквалифицируйте нарушителей. Через месяц симуляций в футболе не останется.”, — заявил 48-летний специалист.

”Футбол в плохом состоянии: игроки буквально падают на землю. Вы когда-нибудь задумывались о том, что нарушителям не грозит ничего кроме желтой карточки? Не знаю ни одного другого вида спорта, где тебе говорят, что раз за игру ты можешь прибегнуть к надувательству.”, — сказал англичанин.

На данный момент ”Бернли” в Английской премьер-лиге занимает девятое место, имея в активе три очка.

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