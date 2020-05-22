Амбициозный "Легион" сыграет с участником Лиги чемпионов

Календарь чемпионата Эстонии уготовил серьезное испытание "Легиону". В трех стартовых турах столичный клуб играет с тремя сильнейшими командами страны.

В поединках с "Флорой" и "Левадией" дебютант "Премиум-лиги" не сумел зацепить фаворитов. Очередную попытку громко заявить о себе новичок предпримет в противостоянии с "Калью". В составе "Легиона" пропустит матч из-за дисквалификации опытный защитник Александр Володин.

23 мая начинается женский сезон - Суперкубок Эстонии разыграют на "А Ле Кок Арене" футболистки "Флоры" и таллиннского "Калева" (19:00).