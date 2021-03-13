Адвокат попавшего в секс-скандал тренера: мне не нравится, что человека уже заочно осудили

”Сейчас не время для подробных комментариев. Это свежий случай, который был обнародован в среду вечером”, — сказал Сарв Delfi.

”Постараемся выяснить, не имеем ли мы дело с "казусом Айвара Мяэ", где в итоге обвинение просто развалилось. Мне не нравится, что человека уже заочно осудили. Тренер еще не успел ничего сказать. Были опубликованы только слова других людей. Советую крайне критично относиться ко всему, что было обнародовано”, — подчеркнул адвокат.

”Мне непонятно, почему было необходимо для саморекламы разрушать имидж другого человека и рассказывать о том, что произошло 13 лет назад”, — отметил Сарв.

На этой неделе в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (27), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше.

Позже о домогательствах рассказала другая спортсменка.

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