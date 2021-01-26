Абрамович уволил главного тренера "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Франк Лэмпард покинул свой пост. 42-летний специалист уволен после серии неудачных результатов.
Главный тренер лондонского "Челси" Франк Лэмпард покинул свой пост. 42-летний специалист уволен после серии неудачных результатов.
Лэмпард возглавил футбольный клуб летом 2019 года. В первом сезоне под его руководством "Челси" - на лондонцев тогда был наложен запрет на трансферы - пробился в Лигу чемпионов.
Перед стартом нынешнего сезона "Челси" потратил на покупку новых игроков 250 млн евро - больше всех в Европе, однако в чемпионате Англии дела у клуба идут пока не очень удачно. Лишь одна победа в пяти последних матчах и 9-е место в турнирной таблице.
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович, разочарованный результатами клуба, решил сделать ставку на другого специалиста. Ожидается, что новым тренером "Челси" будет назначен немецкий специалист Томас Тухель, который в конце декабря был уволен из французского ПСЖ.
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