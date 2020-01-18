5 удалений и гол на последней секунде. Поединок "Космос" - "СМС Раха" завершился потасовкой

Хозяева паркета на 31-й минуте были впереди 2:0 (дубль с пенальти оформил Павел Рубел). Однако действующий чемпион "СМС Раха" ушел от поражения на последней секунде матча после удара Евгения Меркурьева.

4 удаления после финального свистка

То, что произошло после забитого мяча, лучше комментировать, просмотрев видеозапись концовки поединка. Судейская бригада показала красные карточки двум игрокам "Космоса" (Максим Бабяк, Максим Алексеев) и двум игрокам "СМС Раха" (Алексей Фетько, Марк Боскин).

Напомним, что поединок первого круга этих команд, состоявшийся в середине ноября, также породил бурю эмоций. "СМС Раха" одержал тогда крупную победу со счетом 9:2. Правда, наибольший резонанс в футбольном сообществе вызвал не результат поединка, а потасовка игроков в концовке первого тайма.

Скандальный эпизод побил рекорды просмотров

Выбежавший на площадку со скамейки запасных Степан Черноусов ("Космос") получил 5 матчей дисквалификации, а главный тренер клуба Сергей Светлов был дисквалифицирован до 31 января 2020 года и оштрафован на 300 евро.

Видеоролик ноябрьской потасовки побил все рекорды просмотров чемпионата Эстонии по футзалу.

Дубыкин забил 6 мячей

В другом матче дня силламяэский "Силмет" разбил тартуский "Максимум" - 15:9 (8:2). У победителей 6 мячей забил Александр Дубыкин.