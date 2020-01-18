5 удалений и гол на последней секунде. Поединок "Космос" - "СМС Раха" завершился потасовкой

В центральном матче 11-го тура чемпионата Эстонии по футзалу таллиннский "Космос" сыграл вничью на своей площадке в Кехра с лидером первенства "СМС Раха" - 2:2 (1:0). Судьи показали в этом матче 5 красных карточек, причем 4 из них после финального свистка.
Хозяева паркета на 31-й минуте были впереди 2:0 (дубль с пенальти оформил Павел Рубел). Однако действующий чемпион "СМС Раха" ушел от поражения на последней секунде матча после удара Евгения Меркурьева.
4 удаления после финального свистка То, что произошло после забитого мяча, лучше комментировать, просмотрев видеозапись концовки поединка. Судейская бригада показала красные карточки двум игрокам "Космоса" (Максим Бабяк, Максим Алексеев) и двум игрокам "СМС Раха" (Алексей Фетько, Марк Боскин).
Напомним, что поединок первого круга этих команд, состоявшийся в середине ноября, также породил бурю эмоций. "СМС Раха" одержал тогда крупную победу со счетом 9:2. Правда, наибольший резонанс в футбольном сообществе вызвал не результат поединка, а потасовка игроков в концовке первого тайма.
Скандальный эпизод побил рекорды просмотров Выбежавший на площадку со скамейки запасных Степан Черноусов ("Космос") получил 5 матчей дисквалификации, а главный тренер клуба Сергей Светлов был дисквалифицирован до 31 января 2020 года и оштрафован на 300 евро.
Видеоролик ноябрьской потасовки побил все рекорды просмотров чемпионата Эстонии по футзалу.
Дубыкин забил 6 мячей В другом матче дня силламяэский "Силмет" разбил тартуский "Максимум" - 15:9 (8:2). У победителей 6 мячей забил Александр Дубыкин.
Турнирную таблицу уверенно возглавляет "СМС Раха" - 28 очков. На втором месте силламяэская "Алексела" (22). Третье место делят "Нарва Юнайтед" (21) и тартуский "Равенс" (21).
Гонку лучших бомбардиров возглавил Прийт Пеэдо ("Максимум") - 13 забитых мячей. 12 точных выстрелов на счету Дубыкина.
До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по три матча.
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