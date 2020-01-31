31.01.2020, 20:45
5 лет без побед. Футзальная сборная Эстонии снова проиграла
Неудачно завершила отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу в Елгаве сборная Эстонии. Во втором туре наша команда проиграла Дании - 2:4 (0:3).
Неудачно завершила отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу в Елгаве сборная Эстонии. Во втором туре наша команда проиграла Дании - 2:4 (0:3).
В составе сборной Эстонии в начале второго тайма отличился Максим Бабяк, а под занавес встречи датский вратарь записал на свой счет автогол.
В первом матче отборочного турнира эстонская команда крупно проиграла Латвии 1:6.
В отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира сборная Эстонии выступает с 2008 года. За это время была одержана лишь одна победа: в 2015 году эстонская команда неожиданно обыграла Армению - 2:1.
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