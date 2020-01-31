5 лет без побед. Футзальная сборная Эстонии снова проиграла

В составе сборной Эстонии в начале второго тайма отличился Максим Бабяк, а под занавес встречи датский вратарь записал на свой счет автогол.

В первом матче отборочного турнира эстонская команда крупно проиграла Латвии 1:6.

В отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира сборная Эстонии выступает с 2008 года. За это время была одержана лишь одна победа: в 2015 году эстонская команда неожиданно обыграла Армению - 2:1.