25 матчей - 25 голов! Футбольный талант установил рекорд

Норвежец провел в чемпионате Германии 25 матчей, в которых забил 25 мячей. Такое достижение никому ранее не покорялось. Прежний рекорд принадлежал знаменитому в прошлом форварду Уве Зеелеру, который в 25 стартовых матчах забил за "Гамбург" 23 мяча.

Первое место в турнирной таблице сохранила за собой "Бавария", которая накануне проиграла в гостях менхенгладбахской "Боруссии" - 2:3 (2:2). Мюнхенцы набрали 33 очка, но пропустили за неполный первый круг уже 24 мяча. По этому показателю "Бавария" идет вровень с одним из аутсайдеров Бундеслиги "Арминией".