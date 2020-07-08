2:4 после 2:0. Роналду и "Ювентус" пропустили три мяча за 5 минут
В очередном туре чемпионата Италии по футболу лидер первенства "Ювентус" проиграл в гостях "Милану" - 2:4 (0:0)
В очередном туре чемпионата Италии по футболу лидер первенства "Ювентус" проиграл в гостях "Милану" - 2:4 (0:0)
События в этом поединке развивались очень интересно. В начале второго тайма "Ювентус" забил два мяча, один из которых на счету португальца Криштиану Роналду.
Однако затем хозяева поля перевернули игру и заставили "Юве" за 5 минут трижды (!) начинать игру с центра поля. В составе "Милана" погоню организовал швед Златан Ибрагимович, забивший первый ответный мяч с пенальти. Окончательный результат на 80-й минуте установил хорват Анте Ребич.
Несмотря на поражение, "Ювентус" имеет отличные шансы завоевать чемпионский титул, поскольку основной конкурент "Лацио" после коронавирусной паузы потерпел три поражения. В очередном туре столичный клуб проиграл в гостях аутсайдеру "Лечче" - 1:2 (1:1).
За семь туров до финиша чемпионата Италии "Ювентус" опережает "Лацио" на 7 очков.
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