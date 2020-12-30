22-летний миллиардер с русскими корнями купил в Англии футбольный клуб

Кирилл — один из трех сыновей Робера Луи-Дрейфуса, который возглавлял крупный семейный холдинг Louis Dreyfus Group, имеющий деловые интересы в 100 странах мира. Матерью Кирилла является уроженка Ленинграда Маргарита Богданова.

Из официантки в миллиардеры

В своих интервью Маргарита говорит, что ее родители погибли в железнодорожной катастрофе, но расследование "Фонтанки", подтвержденное документами и свидетельствами, трактует другую историю детства будущей миллиардерши. Ее родители были неоднократно судимы за тунеядство и воровство, а Маргарита росла в школе-интернате - на выходные ее забирал домой дедушка.

В Ленинградском техникуме советской торговли Маргарита выучилась на официантку. В 22 года вышла замуж за иностранца, который был на 10 лет старше ее, а следующий день рождения она уже отмечала в Швейцарии - было это в 1985 году.

По версии Маргариты, со своим вторым мужем Луи-Дрейфусом она познакомилась на борту самолета, когда сверхзвуковой "Конкорд" летел в Лондон. Звучит, конечно, красиво, а как было на самом деле, сегодня никто не скажет. Вряд ли Маргарита на первом свидании рассказывала Роберу о секретах работы официантки в советской торговле и родителях-тунеядцах, а вот трагическая история их гибели в катастрофе могла тронуть сердце бизнесмена-романтика.

В 2009 году после смерти мужа-миллиардера (состояние Робера оценивалось в 2 млрд евро) Маргарита стала главой многопрофильного семейного холдинга со 160-летней историей. Сейчас она проживает со швейцарским банкиром Филиппом Хильдебрандом. В 2016 году, когда Маргарите было 53 года, она подарила любимому двух девочек-близняшек.

22-летний президент

После кончины Луи-Дрейфуса его супруга получила по наследству и контрольный пакет акций французского футбольного клуба "Марсель". Через несколько лет она рассталась с футбольным активом, продав его за 45 млн евро американскому предпринимателю. Правда, 5 процентов акций она оставила своему младшему сыну Кириллу. Теперь он будет заниматься бизнесом на родине футбола в Англии.

"Сандерленд", который приобрел младший Луи-Дрейфус, клуб с традициями. В довоенные годы он неоднократно выигрывал чемпионат Англии. Еще сравнительно недавно "Сандерленд" выступал в элите английского футбола, но за два года умудрился вылететь в третий по силе дивизион национального первенства. В настоящий момент "Сандерлед" находится в середине турнирной таблицы - правда, из-за пандемии клубы провели разное количество матчей.