02.11.2019, 20:55

20-летнюю футболистку зарезали из-за мобильного телефона


EST 53
Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Полузащитница сборной Ямайки по футболу Тарания Кларк убита в столице страны Кингстоне.

Как сообщает The New York Times, 20-летняя Кларк была зарезана в ходе драки с другой женщиной из-за мобильного телефона.

За национальную сборную молодая футболистка провела 3 матча, в которых забила 2 мяча.

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