19-летняя девушка будет играть с футболистами мужской команды
Королевский футбольный союз Нидерландов в качестве эксперимента разрешил 19-летней Эллен Фоккеме выступать за мужской любительский клуб "Фоарут", сообщает "Чемпионат".
Королевский футбольный союз Нидерландов в качестве эксперимента разрешил 19-летней Эллен Фоккеме выступать за мужской любительский клуб "Фоарут", сообщает "Чемпионат".
В настоящее время в Нидерландах разрешены смешанные команды только до 19 лет. Если эксперимент пройдет удачно, национальная федерация может убрать это ограничение.
В Футбольном союзе Нидерландов считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте.
"Здорово, что я могу продолжать выступать за "Фоарут", - сказала Эллен. - Я играла с этими ребятами с пяти лет. Было бы обидно не присоединиться к ним в следующем сезоне. Понятия не имею, как это сработает, но я очень рада, что принимаю участие в эксперименте".
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