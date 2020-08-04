19-летняя девушка будет играть с футболистами мужской команды

В настоящее время в Нидерландах разрешены смешанные команды только до 19 лет. Если эксперимент пройдет удачно, национальная федерация может убрать это ограничение.

В Футбольном союзе Нидерландов считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте.

"Здорово, что я могу продолжать выступать за "Фоарут", - сказала Эллен. - Я играла с этими ребятами с пяти лет. Было бы обидно не присоединиться к ним в следующем сезоне. Понятия не имею, как это сработает, но я очень рада, что принимаю участие в эксперименте".