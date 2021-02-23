18-летний Карпин зарабатывал в Эстонской ССР больше полковника?

Воспитанник московского "Торпедо" Желанов отыграл в Таллинне один сезон в 1987 году - "Спорт" тренировал в то время Валерий Овчинников. Тогда же Желанов познакомился и сдружился с Валерием Карпиным - ему было тогда 18 лет. Оба игрока были курсантами Таллиннского высшего военно-политического строительного училища, которое возглавлял большой любитель футбола генерал-майор Василий Гнездилов.

500 рублей во второй лиге чемпионата СССР

В интервью "Матч ТВ" Желанов откровенно рассказал о зарплатах футболистов таллиннского "Спорта":

"Мой отец-подполковник зарабатывал 300 рублей, а я — 240 и по 40-80 рублей за победу. Под 500 набегало. У Валеры Карпина было чуть поменьше. Потом какой-то умник доложил, что советские военнослужащие получают огромные деньги, и нас сняли со ставки. Овчинников перевел нас на другую, оформленную на третье лицо. Мы делили ее с Валерой. Хватало на пирожки да на печенье".

500 рублей для 1987 года была очень приличная сумма. В то время инфляционный процесс еще не стартовал - средняя зарплата в Эстонской ССР была тогда в районе 220 рублей.

По словам Овчинникова, старшие офицеры могли, конечно, выражать недовольство высокими доходами футболистов, но зарплату игрокам "Спорта" выплачивала Школа высшего спортивного мастерства:

"Военное училище не имело отношения к зарплатам игроков - футбольная команда была на ставках ШВСМ, которую возглавлял в то время знаменитый штангист Яан Тальтс", - отметил бывший наставник таллиннского "Спорта".

Овчинников умел создавать условия

Капитан "Спорта" Урмас Хепнер подтвердил RusDelfi, что Овчинников был хорошим психологом, который умел создавать условия и мотивировать команду:

"На установке перед игрой Овчинников обычно выкладывал на стол пачку денег, но это была солидная пачка. Все, что он обещал, выполнял. Премиальные получали на следующий день после игры. Единственное, о чем просил Овчинников, не заходить к нему в понедельник. Жили мы тогда, как короли, на полном обеспечении: трехразовое питание, приличная зарплата, солидные премиальные".