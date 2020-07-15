15.07.2020, 04:55

18 эстонских футболистов, завоевавших золотые медали за рубежом


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EESTI - SLOVEENIA
Sergei PareikoFoto: Mati Hiis, õhtuleht

Полузащитник Илья Антонов стал 18-м эстонским футболистом, завоевавшим чемпионский титул в зарубежном первенстве, сообщает Soccernet.

Победителями национальных чемпионатов в зарубежных клубах становились следующие эстонские футболисты:

- Финляндия (4): Сергей Терехов (Хака - 2004), Атс Пурье (Интер - 2008, КуПС - 2019), Пилле Раадик (Аланд Юнайтед -2013), Михкель Аксалу (Сейняйоки - 2015)

- Венгрия (3): Тармо Кинк (Дьер - 2013), Игорь Морозов (Дебрецен - 2014), Инна Злиднис (Ференцварош - 2015, 2016, 2019)

- Польша (2): Сергей Парейко (Висла - 2011), Хенрик Оямаа (Легия - 2014)

- Дания (1): Урмас Рооба (Копенгаген - 2003, 2004, 2006)

- Болгария (1): Йоэль Линдпере (ЦСКА - 2005)

- Литва (1): Таави Ряхн (Экранас - 2008)

- Голландия (1): Рагнар Клаван (АЗ - 2009)

- Беларусь (1): Артур Пикк (БАТЭ - 2016)

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- Норвегия (1): Павел Лондак (Русенборг - 2016)

- Уэльс (1): Кевин Каубер (ТНС - 2018)

- Мальта (1): Альберт Проза (Валетта - 2018)

- Армения (1): Илья Антонов (Арарат-Армения - 2020)

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