1:7! Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

Накануне матчей Лиги наций на футбольных полях Европы сыгран ряд товарищеских встреч. Действующий чемпион мира Франция разгромила на своем поле Украину - 7:1 (4:0).
Результат в Париже удивления не вызывает, поскольку главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, недосчитавшись в общей сложности 14 игроков.
Украинский антирекорд
Положительный тест на коронавирусную инфекцию сдали сразу 3 голкипера, поэтому в заявку сборной Украины на матч был включен 45-летний тренер вратарей Александр Шовковский, завершивший карьеру в 2016 году.
У французов дубль в первом тайме оформил 34-летний Оливье Жиру. Атакующий дуэт чемпионов мира Кильян Мбаппе - Антуан Гризманн появился на поле после перерыва. Они и установили окончательный результат в заключительной десятиминутке.
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее самый крупный проигрыш украинцев был с разницей в четыре мяча.
Германия не знает радость победы
Неудачно складывается коронавирусный год для сборной Германии. Гранд мирового футбола еще не одержал ни одной победы. В товарищеском матче с Турцией немцы трижды вели в счете на своем поле, но упустили победу в добавленное арбитром время - 3:3 (1:0).
В сентябре сборная Германии разделила очки в Лиге наций с Испанией (1:1) и Швейцарией (1:1).
11 октября Германия сыграет в Лиге наций на выезде с Украиной, а Турция сразится в Москве с Россией.
Результаты товарищеских матчей (7 октября)
Эстония - Литва 1:3
Дания - Фарерские острова 4:0
Кипр - Чехия 1:2
Черногория - Латвия 1:1
Мальта - Гибралтар 2:0
Австрия - Греция 2:1
Германия - Турция 3:3
Италия - Молдавия 6:0
Нидерланды - Мексика 0:1
Польша - Финляндия 5:1
Португалия - Испания 0:0
Швейцария - Хорватия 1:2
Франция - Украина 7:1
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