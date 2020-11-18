16 матчей без побед. Эстония продлила неудачную серию в Тбилиси

Со спортивной точки зрения поединок в Тбилиси не имел значения для обеих команд. Грузины выше второго места подняться не могли, эстонская команда досрочно заняла последнее место.

Воолайд остался без победы

Победителем группового турнира стала сборная Армении, победившая в последнем туре Северную Македонию - 1:0 (0:0). В следующем розыгрыше Лиги наций, который пройдет в 2022 году, армяне будут выступать в Лиге В , а Эстония рискует вылететь в слабейший дивизион к Андорре, Латвии и Сан-Марино.

С окончанием матча в Тбилиси истек контракт 43-летнего рулевого сборной Эстонии Карела Воолайда. Под его руководством эстонские футболисты провели 14 матчей, в которых не одержали ни одной победы - 4 ничьи и 10 поражений. Эта серия не является антирекордом. В новейшей истории эстонского футбола случались и более продолжительные серии.

Воолайд заступил на пост главного тренера сборной Эстонии летом 2019 года после разгромного поражения в Германии (0:8). Предыдущий наставник Мартин Рейм в гостевом поединке с немцами сделал ставку на опыт, выставив сверхвозрастную команду, за что в конечном итоге и поплатился.

Перед новым тренером была поставлена задача омоложения состава. С ней он успешно справился, но результаты команды при этом по-прежнему не радуют любителей футбола.

Тут самое время задаться вопросом - а могло ли быть по-другому? Игроков из топ-лиг в составе сборной Эстонии нет, а большинство легионеров не очень-то сильно превосходят футболистов "Премиум-лиги".

ЭФС ищет тренера

Воолайда назначили главным тренером сборной Эстонии скорее от безысходности. Его кандидатура изначально вызывала много сомнений в футбольном сообществе, поскольку молодежная сборная Эстонии (U-21), которую он возглавлял несколько лет, особо не впечатляла (1 победа в 17 матчах). На клубном уровне Воолайд самостоятельно работал только в "Калью", но с ним поспешили расстаться через несколько месяцев, не дожидаясь окончания сезона.

Теперь ЭФС ищет нового наставника для национальной сборной. Если Воолайд был вариантом эконом-класса, то на опытного специалиста надо раскошелиться - нормальный иностранец меньше чем за 10 000 евро в месяц работать не согласится.