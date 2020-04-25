15:0! Белорусская "Чайка" заплатила за субботник двузначным счетом

Субботний поединок "Стэнлес" (Пинск) - "Чайка" (Зельва) был на грани срыва. Дело не в коронавирусе, как многие, наверное, подумали.

Футболисты отправились на субботник

Причина, прямо скажем, не совсем обычная. Накануне матча гости из Гродненской области известили хозяев поля, что не смогут выйти на поле, поскольку в день игры будут участвовать в общереспубликанском субботнике. Представляете?!

Когда эту новость растиражировали СМИ, поселковая команда из Гродненской области стала объектом едких насмешек в социальных сетях. В итоге "Чайка" в день матча решила все-таки совершить 180-километровый марш-бросок в соседнюю Брестскую область.

На поле 10 игроков

Из-за участия "Чайки" в субботнике поединок в Пинске пришлось отложить на час с небольшим. Однако силенок у гостей - они играли вдесятером и без замен - после утреннего праздника труда не осталось.

Уже к исходу первой четверти часа мебельщики трижды заставляли приезжую команду начинать игру с центра поля. Избиение "Чайки" продолжалось и дальше. "Стэнлес" выиграл поединок со счетом 15:0 (7:0).