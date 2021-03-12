14-летнюю эстонскую футболистку лишил девственности тренер "Калью"?

Ныммеский клуб ответил на запрос Eesti Päevaleht так: "Насколько мы знаем, Футбольный союз начал дисциплинарное расследование в связи с появлением информации о бывшей футболистке и ее отношениях с тренером. Поскольку расследование продолжается, мы не можем давать комментарии на эту тему".

Хотела стать лучшей футболисткой мира

Бывшая футболистка Миа Белле Трисна в передаче Õhtu на Kanal 2 заявила, что тренер, который был на несколько десятков лет старше, лишил ее девственности в 14 лет.

"У меня были большие мечты, я хотела стать следующей Мартой (бразильянка, которая 5 лет подряд в 2006-2010 годы признавалась лучшей футболисткой мира - Прим. Delfi). Тренер начал подвозить меня домой. Однажды ночью он отвез меня в лес. Тренер сказал, что если я хочу стать следующей Мартой, он может в этом поспособствовать. "Только обещай делать все, как я скажу". В ту ночь он начал прикасаться ко мне и лишил меня девственности", - призналась Трисна. В интервью футболистка уточнила, что это был не ее личный тренер, а один из тренеров клуба, в котором она тренировалась.

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Ужасный период

По словам бывшей футболистки, началась эта история в 14 лет, а закончилась в 20. Молодая спортсменка, мечтавшая о славе, была под полным контролем тренера, пока не уехала продолжать карьеру в США. "Это был ужасный период. Я видела, что друзья гуляют и им весело, а мне говорили, что я могу делать, а что не могу, когда я могу ночевать у него дома, а когда у себя".

Больше всего футболистку раздражали слухи о ее близких отношениях с тренером. Когда появился вариант отъезда в США, она воспользовалась этой возможностью.

В телеинтервью футболистке задали вопрос - обращалась ли она в правоохранительные органы? Прозвучал следующий ответ: "Когда я уехала США, связывалась с терапевтом. Вернувшись в Эстонию, мне посоветовали

обратиться в полицию, но дело осталось незавершенным".

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