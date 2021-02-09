09.02.2021, 10:15

12 футболистов эстонского клуба заразились коронавирусом


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Nõmme Kalju ja NŠ Mura treeningud ja pressikonverents 26.08.2020
Jalgpall. Pilt on illustratiivne.Foto: Karl-Eerik Pink

Массовый очаг заражения коронавирусом выявлен в рядах серебряного призера чемпионата Эстонии по футболу "Пайде". В общей сложности заразились 14 человек - 12 футболистов и 2 тренера.

По словам исполнительного директора клуба Яануса Пруули, после первого случая заражения коронавирусом - это случилось в конце января - была протестирована вся команда. Количество заболевших возросло.

По согласованию с Департаментом здоровья вся команда была отправлена на самоизоляцию, а матчи предсезонного турнира с "Легионом" и "Левадией" пришлось отменить.

"Всего у нас было выявлено 12 случаев заражения среди игроков и 2 - среди тренеров", - приводит слова Пруули Soccernet. - К счастью, у всех наблюдались легкие симптомы. Первые заболевшие на этой неделе возвращаются в строй и приступают к тренировкам.

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