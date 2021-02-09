12 футболистов эстонского клуба заразились коронавирусом

По словам исполнительного директора клуба Яануса Пруули, после первого случая заражения коронавирусом - это случилось в конце января - была протестирована вся команда. Количество заболевших возросло.

По согласованию с Департаментом здоровья вся команда была отправлена на самоизоляцию, а матчи предсезонного турнира с "Легионом" и "Левадией" пришлось отменить.

"Всего у нас было выявлено 12 случаев заражения среди игроков и 2 - среди тренеров", - приводит слова Пруули Soccernet. - К счастью, у всех наблюдались легкие симптомы. Первые заболевшие на этой неделе возвращаются в строй и приступают к тренировкам.