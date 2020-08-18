0:5! "Шахтер" установил антирекорд в полуфинале Лиги Европы

Украинский клуб имел в первом тайме заметное территориальное преимущество, но преодолеть два редута обороны соперника на подступах к штрафной "Интера" горнякам не удавалось.

"Шахтер" разобрали на запчасти

Счет в матче на 19-й минуте после ошибки вратаря украинского клуба Пятова, неудачно выбившего мяч в поле, открыл Мартинес.

После перерыва попытки горняков изменить счет матча успеха не возымели. "Интер" хорошо знал, что можно ждать от бразильцев "Шахтера" и мастерски использовал в конце матча свои шансы. Отличились Лукаку (дважды), Амброзио и и еще раз Мартинес.

"Шахтер" превзошел соперника во владении мячом - процентное соотношение 57-43, но безнадежно уступил по ударам в створ ворот 1-9.

В финале соперником "Интера" будет испанская "Севилья", одолевшая накануне английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (1:1).

"Интер" впервые за 10 лет сыграет в финале еврокубка

"Севилья" в 6-й раз пробилась в финал Лиги Европы (раньше у турнира было другое название - Кубок УЕФА). 5 предыдущих финалов она выиграла (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

"Интер" впервые за 10 лет сыграет в финале еврокубкового турнира. В 2010 году итальянский клуб под руководством Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов. Ранее "Интер" трижды выигрывал Лигу Европы (1991, 1994. 1998).

Финальный поединок Лиги Европы "Севилья" - "Интер" состоится 21 августа в Кельне.