0:15! Надежды эстонского футбола в роли мальчиков для битья

В шведском Сандвикене завершился отборочный раунд юниорского чемпионата Европы по футболу. В заключительном туре сборная Эстонии (U-19) проиграла сверстникам из Словении - 0:7 (0:2).
Ранее надежды эстонского футбола с одинаковым счетом 0:4 потерпели поражения в матчах с Украиной и Швецией.
Победителем мини-турнира стала сборная Украины, обыгравшая в последнем туре Швецию - 2:1 (2:0). Помимо украинцев, в Элитный раунд пробилась и Словения.
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