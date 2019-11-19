19.11.2019, 15:55

0:15! Надежды эстонского футбола в роли мальчиков для битья

 (2)
EST 10
Eesti ja Venemaa U19
Eesti ja Venemaa U19Foto: Rauno Volmar

В шведском Сандвикене завершился отборочный раунд юниорского чемпионата Европы по футболу. В заключительном туре сборная Эстонии (U-19) проиграла сверстникам из Словении - 0:7 (0:2).

Ранее надежды эстонского футбола с одинаковым счетом 0:4 потерпели поражения в матчах с Украиной и Швецией.

Победителем мини-турнира стала сборная Украины, обыгравшая в последнем туре Швецию - 2:1 (2:0). Помимо украинцев, в Элитный раунд пробилась и Словения.

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