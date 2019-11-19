0:15! Надежды эстонского футбола в роли мальчиков для битья

Ранее надежды эстонского футбола с одинаковым счетом 0:4 потерпели поражения в матчах с Украиной и Швецией.

Победителем мини-турнира стала сборная Украины, обыгравшая в последнем туре Швецию - 2:1 (2:0). Помимо украинцев, в Элитный раунд пробилась и Словения.