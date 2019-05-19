ВИДЕО: Сборная России одержала шестую победу на чемпионате мира

В составе российской команды отличились Артем Анисимов и Никита Кучеров (дважды). Прекрасный матч провел вратарь Александр Георгиев, отразивший 31 бросок. В заключительном туре группового этапа Россия сыграет со Швецией - этот поединок состоится во вторник, 21 мая.

Россия не знает поражений

Подопечные Ильи Воробьева остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения на словацком льду. Россияне выиграли все шесть проведенных матчей в группе В и набрали 18 очков.

Далее расположились Чехия (15), Швеция (12), Швейцария (12), Латвия (6), Норвегия (6), Австрия (0) и Италия (0).

В группе В известны три участника плей-офф - Россия, Чехия и Швейцария. Последний четвертьфиналист определится 20 мая в поединке Латвия - Швеция.

Cловакия не попала в плей-офф

В параллельной группе, матчи которой проходят в Кошице, первое место по-прежнему занимает Финляндия - 16 очков. Далее следуют США (14), Канада (12), Германия (12), Словакия (9), Дания (5), Франция (1) и Великобритания (0).

В группе А известны все четыре четвертьфиналиста - Финляндия, США, Канада и Германия. Хозяева мирового первенства словаки, одержавшие в первом туре победу над американцами, в плей-офф не попали. Словакия может набрать 12 очков, но по результатам личных встреч она уступает Германии и Канаде, поэтому не сможет опередить эти команды в турнирной таблице.