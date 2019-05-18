ВИДЕО: Россия победила Латвию и пробилась в четвертьфинал

Подопечные Ильи Воробьева активно начали матч, но стартовый отрезок выиграла латвийская команда, реализовавшая численное преимущество в формате "4х3".

После перерыва россияне продолжали гнуть свою линию и трижды добились успеха - отличились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. В заключительном периоде латвийские хоккеисты перехватили инициативу, но счет так больше не изменился.

Следующий матч Россия проведет на чемпионате мира в воскресенье, 19 мая, против Швейцарии.

В параллельном поединке США разгромили в Кошице Данию - 7:1 (4:0, 2:1. 1:0). Этот результат вывел Финляндию в четвертьфинал.

Чемпионат мира - 18 мая (суббота)

А Дания - США 1:7

В Латвия - Россия 1:3

17:15 А Канада - Германия

17:15 В Италия - Норвегия

21:15 А Великобритания - Словакия

21:15 В Швеция - Швейцария

Хоккей. Латвия - Россия

На этом все! Спасибо, что были с нами. До новых встреч!

Теодор Блюгерс признан лучшим игроком матча в составе сборной Латвии. У россиян лучшим признали Дмитрия Орлова.

Латвия - Россия 1:3Шайбы: Оскар Цибульскис (10:28 мин - бол, 1:0), Дмитрий Орлов (20:27 мин, 1:1), Никита Гусев (23:50 мин - бол, 1:2), Никита Кучеров (32:40 мин, 1:3)Броски по воротам: 27 (5+6+16) - 33 (13+10+10)Штрафные минуты: 12 - 18

Матч завершился.Звучит финальная сирена! Сборная России побеждает Латвию со счетом 3:1 и одерживает пятую победу в пяти матчах группового этапа. Латвийцы терпят третье поражение.

Удаление у Латвии!Балинскис падает на лед, чтобы Гусев не убежал в одиночку к пустым воротам. Это две минуты. Мерзликин возвращается в ворота.

Хартли меняет Мерзликина на шестого полевого игрока, и в этот момент его команда теряет шайбу в чужой зоне. Россиянам забить, правда, не удалось.

Сотниекс сделал бросок от синей линии. Василевскому не удалось поймать шайбу в ловушку. На добивании никого из латвийцев не оказалось. Две минуты остается играть командам до конца основного времени.

Дания - США 1:7Американцы уверенно обыграли датчан в Кошице. Там матч завершен.

Кучеров не сумел реализовать очередной голевой момент. Сошла шайба с крюка у нападающего, а позиция для броска была выгоднейшая.

Балцерс обыграл защитника один в один, но слишком сильно сблизился с вратарем, и момент был упущен.

Засушили команды игру в третьем периоде, хотя голевых моментов хватает. Россия близка к тому, чтобы одержать пятую победу в пяти матчах на турнирах.

Мейя и Кениньш вдвоем выходят к воротам против одного защитника. Овечкин мчится на подмогу. Не удается разыграть комбинацию латвийским нападающим - Кениньш не смог зацепиться за шайбу после передачи партнера.

Дания - США 1:7Американцы продолжают увеличивать преимущество в параллельной встрече. Там интрига давно умерла.

Блюгерс опасным броском проверил на прочность Василевского. Удачно занял позицию в рамке вратарь и не подвел свою команду в самый нужный момент.

Дадонов и Орлов убежали в контратаку. Дмитрий бросал после передачи партнера с трех метров и снова угодил в штангу. Откровенно везет сейчас сборной Латвии.

Хафизуллин находит передачей Овечкина. Голкипер сборной Латвии успевает среагировать на этот бросок и отбить шайбу в сторону.

Бичевскис выкатился из-за ворот и попытался пропихнуть шайбу в сетку. Сборная Латвии продолжает создавать моменты у ворот Василевского.

В третьем периоде у сборной Латвии небольшое преимущество по броскам - 7:6.

Роберт Букартс обыграл Гусева, но пройти второго соперника не смог - бросок с близкого расстояния был заблокирован.

Кучеров сильным кистевым броском снова проверил на прочность штангу ворот соперника.

Дарзиньш на хорошей скорости ворвался в чужую зону и бросил по воротам. Капитан сборной Латвии целился в ближний угол, но не попал. Шайба пролетела рядом со штангой.

Атака россиян "два в два". Кузнецов кистевым броском пытался направить шайбу под перекладину, но та полетела выше ворот.

Рихард Букартс после сделанного броска сцепился с Нестеровым. Небольшая потасовка на площадке. Судьи разняли игроков.

Вступает в игру Василевский после броска Рихарда Букартса. Вернулся уже 14-й номер сборной Латвии на площадку. Как и с Батней, с ним все в порядке.

Россияне отбились в меньшинстве. Номинальные гости играют в полном составе, но идти вперед сильно не торопятся - преимущество в счете позволяет им играть спокойно.

По-прежнему на одного игрока у сборной России, но это не мешает парням Воробьева контролировать шайбу в чужой зоне.

Цибульскис ошибся на синей линии, но вовремя вернулся в оборону и помешал Григоренко сделать бросок по воротам Мерзликина.

Начался третий период.Сборная Латвии более минуты будет играть впятером против троих россиян.

Нападающий сборной Латвии Оскар Батня в интервью LTV7:"Серьезная заруба идет. Впереди еще 20 минут. Нужно стремиться к победе. Удаление Орлова? Не исключаю, что это просто несчастный случай. Я тянулся к шайбе, он попытался использовать преимущество в росте, я получил по голове. Но ничего страшного. Это хоккей. Последние 20 минут будут еще более агрессивными. Постараемся изменить ход матча, заработать еще какое-нибудь большинство".

Латвийская федерация хоккея кивает в сторону судей, не углядевших грубого нарушения правил против Батни.https://twitter.com/lhf_lv/status/1129711214374871040?ref_src=twsrc%5Etfw

Сборная Латвии пытается реализовать большой численный перевес. Дарзиньш неточно бросает по воротам. Двадцать секунд остается играть до конца второго периода.

Завершился второй период.Прозвучала сирена на перерыв. После 40 минут сборная России ведет в счете 3:1.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129715068273352704?ref_src=twsrc%5Etfw

Хитрый Боб Хартли готовит замену вратаря. Пока Гудлевскис будет менять Мерзликина, он сможет объяснить своим ребятам, как нужно разыгрывать большинство.

Удаление у России!Еще одно удаление у россиян. Нестеров получает две минуты за задержку клюшкой и оставляет свою команду второем против пяти игроков сборной Латвии.

Удаление у России!Рихард Букартс продолжает страдать на этом турнире. Задоров сзади толкнул его в борт за воротами Василевского. Защитник россиян получает 2+10 и удаляется с площадки. До конца второго периода он на льду не появится.

Дарзиньш сделал бросок по воротам россиян. Василевский сумел среагировать и спас свою команду от второго пропущенного гола.

Дания - США 1:6Американцы тем временем громят Данию. А ведь впереди еще третий период.

Кениньш устремился к шайбе по центру и нанес бросок по воротам Василевского. Тому удалось среагировать в воротах и спасти свою команду от неприятностей.

Батня вернулся на лед. Все в порядке с нападающим. Игра приобретает какой-то сумбурный рисунок. Чувствуется, что россияне раскрепостились и заиграли свободнее, но при этом стали допускать ошибки.

Орлов не получил даже двухминутного удаления. Странно! Судьи простили защитника, который очень грубо сыграл против нападающего рижского "Динамо". Батня ушел в раздевалку для оказания медицинской помощи.https://twitter.com/Borovkovs/status/1129711745776406528?ref_src=twsrc%5Etfw

Батне досталось от Дмитрия Орлова, которого, вполне возможно, удалят. И надолго.https://twitter.com/MrRobo19/status/1129711105062899712?ref_src=twsrc%5Etfw

Орлов едва не оформляет дубль. Партнеры отлично вывели защитника на бросок, но попасть в ближний угол ему не удалось.

Гол!Латвия - Россия 1:3Дорого обошлась ошибка латвийцам в средней зоне. Сразу два игрока пошли на шайбу, но ни одному не удалось ей завладеть. В итоге россияне вдвоем вышли к воротам Мерзликина против одного Сотниекса, и Кучеров забросил третью шайбу россиян.

По броскам в створ сборная России далеко впереди во втором периоде - 8:2. Да и на табло это преимущество отражается, ведь россиянам уже удалось повести в счете.

Индрашис попытался исполнить свой коронный номер - поднять шайбу на клюшку и закинуть ее в "девятку". Василевский не позволил этому случиться. Балцерс оказался первым на добивании, но его бросок заблокировали.

Только Цибульскис вернулся на площадку после удаления, как тут же вышел один на один с Василевским слева, но проиграл голкиперу ближний бой.

Неподготовленный бросок Кучерова. Шайба со страшной силой попадает в задний борт и достается латвийцам.

Гегерис против Овечкина! Кто быстрее? Едва нападающий сборной Латвии не убежал в меньшинстве в контратаку. Чуть-чуть не хватило.

Гусев практически от синей линии нанес бросок по воротам. Шайба в миллиметре от штанги прошла. Очень повезло сейчас сборной Латвии.

Ковальчук сейчас на Кузнецова отдавал передачу. Тот бросал в ближний угол, но толком по шайбе не попал.

Удаление у Латвии!Мерзликин теряет клюшку в самый неподходящий момент. Цибульскис ногой подтлкивает его вратарю. Это запрещено правилами. По правилам, нужно было взять клюшку в руки и передать ее вратарю. Ненужные две минуты.

Завелись трибуны. Гонят они российскую команду вперед. Россияне уверенно контролирует шайбу в чужой зоне и явно рассчитывают увеличить преимущество.

Дания - США 1:4Датчане размочили счет в параллельном матче.

Гол!Латвия - Россия 1:2Гусев после шикарной передачи с правого края на пятак спокойно, развернувшись к воротам, отправил шайбу в сетку без шансов для вратаря. Сборная России впервые в матче выходит вперед.

Удаление у Латвии!Анисимов следует за Цибульскисом за воротами Мерзликина. Кулда хотел помочь партнеру, но перестарался. Защитник сборной Латвии получает две минуты за блокировку.

Первая шайба и вообще результативное действие Орлова на турнире. Ковальчук и Плотников записали на свой счет по голевой передаче.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129705282228051970?ref_src=twsrc%5Etfw

Гол!Латвия - Россия 1:1Сборная России сравнивает счет на первых минутах второго периода. Защитник Дмитрий Орлов выстреливает в ближний верхний угол с левого края. Мерзликину не удается среагировать, и он пропускает.

Начался второй период.Матч в Братиславе возобновился. Впереди как миниму 40 минут захватывающего хоккея!

Нападающий сборной Латвии Эмилс Гегерис в интервью LTV7:"Хороший силовой хоккей в исполнении обеих команд. Боремся, пока счет в нашу пользу. Конечно, нрвится играть с Россией. Кому не хотелось бы сравнить свои силы с такой мастеровитой командой? Спасибо ребятам, которым удалось реализовать большинство. Мы четыре минуты играли в меньшинстве, выдержали, это придало сил".

Дания - США 0:4В параллельном матче американцы после первого периода крупно выигрывают у датчан.

Цибульскис нашел, что ответить Овечкину на этот силовой прием. https://twitter.com/Helio_aizrauj/status/1129700904524046337?ref_src=twsrc%5Etfw

Завершился первый период.Сборная России владела подавляющим преимуществом на первых минутах, но латвийцы выдержали стартовый настиск, а затем реализовали большинство. Оскар Цибульскис открыл счет в матче броском из круга для вбрасывания на 11-й минуте. До этого россияне четыре минуты играли впятером против четырех латвийцев, но удалением Кениньша команда Воробьева не воспользовалась.

Дарзиньш броском с острого угла вновь проверяет бдительность Василевского. Голкипер "Тампы" отбивает шайбу, но перед собой. Кулда упускает отличную возможность добить шайбу с пятачка.

Хорошая атака в исполнении латвийских хоккеистов. Трехходовка завершается плотным броском Балцерса из круга для вбрасывания. Василевский оказывается начеку.

Дадонов находился во вратарской площадке и закрывал обзор Мерзликину. Судья все видел и остановил игру. Вбрасывание будет в средней зоне.

Сборная Латвии выдержала четыре минуты в меньшинстве и играет в полном составе.

Малкин пасует на Гусева, тот выполняет прострел в сторону Кучерова, тот бросает, но и этот бросок оказывается неточным. Рядом с правой штангой проходит шайба.https://twitter.com/hcSKA/status/1129699089355104256?ref_src=twsrc%5Etfw

Вновь Овечкин оказывается на острие атаки. Но на этот раз Индрашис блокирует его удар. Шайба покидает пределы площадки.

Кузнецов простреливает на Овечкина. Александр нанес бросок с кистей в ближний левый угол - шайба со свистом прошла рядом со стойкой.

Снова Кучеров и Гусев закрутили "карусель" в чужой зоне. Теперь уже Гусев с передачи партнера не попал в полупустые ворота.

Две минуты выдержали в меньшинстве латвийские хоккеисты. Еще две предстоит играть вчетвером против пяти россиян. Кениньш получил 2+2.

Жарко у ворот Мерзликина. Кучеров после передачи Гусева попадает в штангу.

Удаление у Латвии!Рональд Кениньш разбил губу Александру Овечкину. Четыре минуты получает нападающий сборной Латвии. У сборной России появляется хорошая возможность сравнять счет.

Так сборная Латвии открыла счет в матче с Россией: https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129696804855881728?ref_src=twsrc%5Etfw

Гол!Латвия - Россия 1:0Сборная Латвии неожиданно открывает счет. Цибульскис с круга для вбрасывания попал в ближний угол после выверенной передачи Индрашиса.

Зайцев успевает выставить клюшку в сторону и блокирует бросок Балинскиса буквально с пятака! Не факт, что Василевский смог бы отразить шайбу.

Удаление у России!Индрашис при игре "4 на 4" взял инициативу на себя и пошел на ворота. Гавриков остановил нападающего лишь ценой нарушения.

Обоюдное удаление!Блюгерс и Кузнецов схлестнулись у ворот Мерзликина после очередного момента с участием Овечкина. Капитан "Вашингтона" на всех парах вошел в зону и на своем пути сбил с ног Цибульскиса.

Овечкин вывел на бросок Хафизуллина, который практически от синей линии направил шайбу в левый угол ворот Мерзликина. Голкиперу сборной Латвии удалось в броске дотянуться до шайбы и забрать ее в ловушку.

Овечкин с левого края делал прострел на дальнюю штангу. Никого из партнеров там не оказалось. Задумка была неплохой.

Плотников применил шикарный силовой прием против Балинскиса у борта. Россиянам удается вернуть контроль шайбы после того, как ей временно владели латвийские хоккеисты.

Хорошая поддержка сегодня у россиян. "Россия, Россия", - постоянно доносится с трибун. Складывается ощущение, что россияне играют у себя, а не в Словакии. Латвийских фанов пока не слышно.

Пока игроки сборной Латвии играют исключительно в своей зоне. Очевидно, россияне задались целью забить быстрый гол, чтобы потом чувствовать себя спокойнее, но пока Мерзликину и его партнерам удается сохранять ворота на замке.

Анисимов делает передачу на Гусева. Тот находит Орлова практически на синей линии. Защитник мощно бросает - Мерзликин с большим трудом отбивает шайбу плечом.

Кучеров передачей из-за ворот нашел Анисимова. Кениньш в последний момент оттеснил российского игрока с пятачка.

Россияне сразу же заперли латвийцев в их зоне. Тяжело латвийцам приходится на первых минутах. Стартовый натиск россиян нешуточный. Цибульскис с трудом выбросил шайбу.

Сборные России и Латвии играли на чемпионатах мира девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды. ЧМ-1998, 4 май, Базель — 5:7 (1:4, 1:2, 3:1) ЧМ-2000, 5 май, Санкт-Петербург — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) ЧМ-2003, 4 май, Турку — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) ЧМ-2009, 3 май, Берн — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) ЧМ-2012, 5 май, Стокгольм — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) ЧМ-2013, 4 май, Хельсинки — 0:6 (0:1, 9:3, 0:2) ЧМ-2014, 17 май, Минск — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) ЧМ-2016, 9 май, Москва — 0:4 (0:0; 0:2; 0:2) ЧМ-2017, 15 май, Кельн — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Григоренко сделал передачу в сторону Малкина, но тому не удался бросок по воротам соперника. Шайба пролетела рядом со штангой.

Матч начался.Судья сделал первое вбрасывание. Поехали!

Сборная РоссииВратарь: Андрей Василевский.1 звено: Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов; Михаил Сергачев – Никита Нестеров. 2 звено: Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов; Дмитрий Орлов – Никита Зайцев. 3 звено: Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров, Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков. 4 звено: Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин, Никита Задоров.

Сборная ЛатвииВратарь: Элвис Мерзликин1 звено: Рудольф Балцерс – Теодор Блюгерс – Рональд Кениньш; Артур Кулда – Оскар Цибульскис. 2 звено: Лаурис Дарзиньш – Гинт Мейя – Микс Индрашис; Кристап Зиле – Кристап Сотниекс. 3 звено: Рихард Букартс – Марис Бичевскис – Роберт Букартс, Увис Балинскис – Янис Якс. 4 звено: Эмилс Гегерис – Оскар Батня – Рихард Маренис, Мартиньш Дзеркалс.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Добро пожаловать на матч группового этапа ЧМ-2019 между сборными Латвии и России! Начало игры - в 13:15 по латвийскому времени.