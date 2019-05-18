ВИДЕО: Канада разбила Германию, Швейцария потерпела первое поражение

Серебряный призер Олимпиады-2018 Германия крупно проиграла в Кошице Канаде - 1:8 (0:2, 1:2, 0:4). В составе канадцев три шайбы забросил Марк Стоун.

Словаки в тяжелой ситуации

В группе А после пяти туров впереди Финляндия - 13 очков. Канада и Германия набрали по 12 очков. Замыкает квартет сильнейших США (11). Далее расположились Словакия (9), Дания (5), Франция (1) и Великобритания (0).

Финская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал. Туда же пробились Канада и Германия. На последнее место претендуют США и Словакия, но американцам предстоит провести две игры, а словакам только одну. В случае равенства очков будут учитываться личные встречи.

Россия сыграет в четвертьфинале с Германией?

В группе В, матчи которой проходят в Братиславе, программу субботнего дня завершал поединок прошлогодних финалистов чемпионата мира Швеции и Швейцарии. Как и год назад, сильнее оказались скандинавы - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

За две минуты до конца матча альпийская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока, но перевести поединок в овертайм швейцарцам не удалось.

В группе В единолично лидирует Россия - 15 очков. Далее расположились Швейцария (12), Чехия (12), Швеция (12), Латвия (6), Норвегия (6), Австрия (0) и Италия (0).

Россия после субботней победы над Латвией досрочно завоевала пропуск в четвертьфинал. Велика вероятность, что ее первым соперником в плей-офф будет Германия. Для российской команды это был бы идеальный вариант.

Список лучших бомбардиров чемпионата мира возглавил швед Вильям Нюландер - 13 (4+9) очков. У российского форварда Никиты Кучерова 12 (4+8) очков.