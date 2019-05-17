Чехия и Финляндия сделали большой шаг в направлении плей-офф

Итальянцы остаются единственной командой на чемпионате мира, не забросившей еще ни одной шайбы - они потерпели пять поражений с общей разницей 0:38.

Чехи и финны сделали большой шаг в направлении плей-офф. Потенциальные участники четвертьфинальных матчей уже давно ясны, но пока еще ни одна из команд официально не оформила выход во второй этап мирового первенства.

Ждать, впрочем, осталось недолго. В субботу состоятся 6 матчей чемпионата мира, после которых и станут известны первые четвертьфиналисты мирового первенства.

В группе А впереди Финляндия - 13 очков. За ней следуют Германия (12), Канада (9), США (8), Словакия (6), Дания (5), Франция (1) и Великобритания (0).

В группе В лидируют Россия, Швейцария и Чехия - 12 очков. Далее расположились Швеция (9), Латвия (6), Норвегия (3), Австрия (0) и Италия (0).

Чемпионат мира - 17 мая (пятница)

А Франция - Словакия 3:6

В Австрия - Норвегия 3:5

А Финляндия - Великобритания 5:0

В Чехия - Италия 8:0