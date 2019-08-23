Звезду российского хоккея дисквалифицировали на четыре года за кокаин(23)
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В его крови нашли следы кокаина.
Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и может составить четыре года, до 12 июня 2023 года, сообщает "Спорт-Экспресс". В течение этого времени Кузнецов не сможет играть в соревнованиях под эгидой IIHF (чемпионаты мира, Олимпийские игры, любые клубные турниры в Европе, в том числе КХЛ). Поддержит ли дисквалификацию НХЛ, точно пока неизвестно.
Sport24 сообщает, что Кузнецов не будет отстранен от участия в матчах Национальной хоккейной лиги.
По информации источника, близкого к ситуации, руководящие органы лиги уже имели информацию о случившемся инциденте и провели собственное расследование. Исходя из результатов осуществленного разбирательства, НХЛ приняла решение не запрещать российскому нападающему выступать под своей эгидой.
Евгений Кузнецов родился 19 мая 1992 года в Челябинске. Является воспитаником челябинского "Трактора", откуда перешел в ”Вашингтон” в марте 2014 года. В 2018 году Кузнецов помог ”Кэпиталз” выиграть Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач, показатели в плей-офф 70: матчей (24 + 33).
Двукратный чемпион мира.
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