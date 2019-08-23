Звезду российского хоккея дисквалифицировали на четыре года за кокаин

В его крови нашли следы кокаина.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и может составить четыре года, до 12 июня 2023 года, сообщает "Спорт-Экспресс". В течение этого времени Кузнецов не сможет играть в соревнованиях под эгидой IIHF (чемпионаты мира, Олимпийские игры, любые клубные турниры в Европе, в том числе КХЛ). Поддержит ли дисквалификацию НХЛ, точно пока неизвестно.

Sport24 сообщает, что Кузнецов не будет отстранен от участия в матчах Национальной хоккейной лиги.

По информации источника, близкого к ситуации, руководящие органы лиги уже имели информацию о случившемся инциденте и провели собственное расследование. Исходя из результатов осуществленного разбирательства, НХЛ приняла решение не запрещать российскому нападающему выступать под своей эгидой.

Евгений Кузнецов родился 19 мая 1992 года в Челябинске. Является воспитаником челябинского "Трактора", откуда перешел в ”Вашингтон” в марте 2014 года. В 2018 году Кузнецов помог ”Кэпиталз” выиграть Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач, показатели в плей-офф 70: матчей (24 + 33).

Двукратный чемпион мира.