Звезда эстонского хоккея возглавил белорусский клуб

Известный в прошлом нападающий сборной Эстонии по хоккею Эдуард Валиуллин, долгие годы работающий в Белоруссии, возглавил жлобинский "Металлург". О назначении 52-летнего специалиста было объявлено за сутки до первого матча команды в национальном чемпионате.
В "Металлурге" произошла рокировка тренерских кадров. Последний два сезона Валиуллин работал в фарм-клубе сталеваров. Теперь его возглавил бывший тренер сборной Эстонии Александр Гавриленок, который в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера "Металлурга".
Валиуллин сыграл за сборную Эстонии на 11 чемпионатах мира, забросив 36 шайб. Его профессиональная карьера началась в нарвском "Кренгольме". Затем был "Таллэкс", из которого он перешел в киевский "Сокол" - этот клуб выступал в высшей лиге чемпионата СССР, тольяттинская "Лада", тюменский "Рубин"...
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