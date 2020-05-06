Звезда эстонского хоккея нашел новую работу в Беларуси

Без работы один из лучших бомбардиров сборной Эстонии оставался недолго. 53-летний специалист вернулся в "Лиду", которую раньше он уже тренировал, сообщает "Прессбол".

Валиуллин - воспитанник Таллиннской СДЮСШОР. В чемпионатах СССР и России выступал за нарвский "Кренгольм", "Таллэкс", киевский "Сокол", тюменский "Рубин" и тольяттинскую "Ладу".

За сборную Эстонии Валиуллин сыграл на чемпионатах мира 60 матчей, набрав по системе "гол+пас" 69 (36+33) очков.