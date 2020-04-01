"Жилина" объявила о банкротстве. В Эстонии будет такой же сценарий?

"Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Доход от летних трансферов, вероятно, будет близок к нулю, - отмечается в заявлении "Жилины".

Самую большую часть расходов клуба составляют зарплаты игроков. По информации СМИ, "Жилина" предложила 17 футболистам основного состава пересмотреть контракты и временно сократить размер заработной платы на 80 процентов. Однако футболисты ответили отказом, заявив, что будут разговаривать только с главой футбольного профсоюза.

"Жилина" может доиграть нынешний сезон, если он возобновится в ближайшее время, молодежным составом. В чемпионате Словакии "Жилина" занимает второе место, отставая от лидера братиславского "Слована" на 10 очков.

Чемпионом Словакии "Жилина" становилась 7 раз. Последний титул был завоеван в 2017 году.

На международной арене наивысшим достижением "Жилины" стал выход в 2010 году в групповой турнир Лиги чемпионов.

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