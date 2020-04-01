"Жилина" объявила о банкротстве. В Эстонии будет такой же сценарий?
Многократный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о банкротстве. Клуб будет ликвидирован из-за пандемии коронавируса COVID-19 и финансовых проблем.
Многократный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о банкротстве. Клуб будет ликвидирован из-за пандемии коронавируса COVID-19 и финансовых проблем.
"Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Доход от летних трансферов, вероятно, будет близок к нулю, - отмечается в заявлении "Жилины".
Самую большую часть расходов клуба составляют зарплаты игроков. По информации СМИ, "Жилина" предложила 17 футболистам основного состава пересмотреть контракты и временно сократить размер заработной платы на 80 процентов. Однако футболисты ответили отказом, заявив, что будут разговаривать только с главой футбольного профсоюза.
"Жилина" может доиграть нынешний сезон, если он возобновится в ближайшее время, молодежным составом. В чемпионате Словакии "Жилина" занимает второе место, отставая от лидера братиславского "Слована" на 10 очков.
Чемпионом Словакии "Жилина" становилась 7 раз. Последний титул был завоеван в 2017 году.
На международной арене наивысшим достижением "Жилины" стал выход в 2010 году в групповой турнир Лиги чемпионов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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