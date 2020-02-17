Ягру исполнилось 48 лет. Но он все еще играет в хоккей

Три последних сезона он выступает в родном Кладно. После возвращения из НХЛ Ягр выкупил команду, в которой делал первые шаги по хоккейной площадке, вывел ее в чешскую экстралигу и продолжает быть одним из лидеров собственного коллектива - за 32 проведенных матча 25 набранных очков.

За карьеру в НХЛ Ягр набрал более 2000 очков в регулярном чемпионате и плей-офф, забив 844 шайбы. На его глазах менялись поколения игроков: он боролся против звезды американского хоккея Кейта Ткачука, а сезон 2017-18 начал вместе с его сыном Мэтью, менялась карта Европы, ведь Ягр играл за сборную Чехословакии с командой СССР, а первый гол в профессиональной карьере забил в 1988 году, когда подавляющее большинство современных хоккеистов еще просто не родились. Таким образом Ягр забивал голы в 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х и вот теперь в 2020 году.

RusDelfi удивляется долголетию чешского хоккеиста и продолжает следить за его карьерой.

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