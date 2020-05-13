Выступавший в Таллинне хоккеист совершил смертельное ДТП на BMW

Трагический случай произошел накануне поздно вечером. Находившийся за рулем BMW хоккеист совершил наезд на велосипедиста, который ехал по проезжей части в попутном направлении, сообщает "Спорт-Экспресс".

55-летний велосипедист был доставлен в больницу, но спасти его жизнь медикам не удалось. По некоторым данным, велосипедист был без светоотражательных элементов и в темной одежде.

Главное управление МВД России по Самарской области проводит проверку по факту ДТП. "Северсталь" отказалась от комментариев до окончания следственных действий.

В январе Морозов приезжал в Таллинн и выходил на лед "Тондираба" в поединках против финского "Йокерита".

В минувшем сезоне нападающий провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 (7+10) очков.