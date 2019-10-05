"Вялк" выиграл перестрелку в Нарве, "Викинг" одержал первую победу

В составе тартусцев три шайбы забросил новобранец команды 20-летний воспитанник татарстанского хоккея Марат Муртазин. У нарвитян трижды отличился Кирилл Ильин.

Первую победу в чемпионате Эстонии одержал таллиннский "Викинг". Столичный клуб одолел в ледовом холле "Тондираба" кохтла-ярвеский "Эверест" - 4:3 (0:1, 3:2, 1:0).

В третьем туре - он состоится 12 октября - нарвитяне будут принимать "Эверест", а "Викинг" сыграет в Таллинне с "Вялком".