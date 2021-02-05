05.02.2021, 21:47

"Вялк" сыграет с "Эверестом", "Пантер" сразится с "Вайперсом"


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"Вялк" сыграет с "Эверестом", "Пантер" сразится с "Вайперсом"
Tartu VälkFoto: EJHL

6 февраля будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Лидер первенства тартуский "Вялк" сыграет в гостях с кохтла-ярвеским "Эверестом" (начало в 16:00).

В другом поединке будут выяснять отношения на льду таллиннские клубы "Пантер" и "Вайперс" (начало в 18:10).

В чемпионате Эстонии лидирует "Вялк" - 15 очков. Далее расположились "Пантер" (11), "Эверест" (10), нарвская ПСШ (6) и "Вайперс" (4).

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