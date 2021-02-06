"Вялк" рвется к очередному титулу, "Вайперс" остался на последнем месте

Хозяева льда открыли счет в середине первого периода - отличился лучший снайпер "Эвереста" Егор Антоненко. Однако еще до перерыва тартусцы четыре раза добились успеха.

"Вялк" выиграл 7 матчей подряд

Действующий чемпион продолжал доминировать и дальше, спокойно доведя матч до победы. По две шайбы у победителей забросили Василий Титаренко и Алексей Войцеховский. В составе "Эвереста" дубль сделал Антоненко.

Тартусцы набрали приличный ход - их победная серия насчитывает уже 7 матчей. "Вялк" на всех парах несется к очередному чемпионскому титулу.

"Вайперс" снова проиграл таллиннское дерби

В другом поединке выясняли отношения в Хааберсти таллиннские клубы "Пантер" и "Вайперс". Занимающий последнее место "Вайперс" по ходу сезона усилился, но в третий раз проиграл принципиальному сопернику и остался на последней строчке турнирной таблицы - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0).

В первом периоде "Пантер" уступал с разницей в две шайбы, однако еще до перерыва Михкель Выранг за пару минут дважды добился успеха. Победную шайбу на 36-й минуте забросил Илья Григорьев.

В чемпионате Эстонии лидирует "Вялк" - 17 очков. Далее расположились "Пантер" (13), "Эверест" (10), нарвская ПСШ (6) и "Вайперс" (4).

Следующий матч чемпиона Эстонии состоится 7 февраля в Тарту, где "Вялк" будет принимать ПСШ.