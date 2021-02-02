Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге

Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и выгодным с экономической точки зрения местом для проведения турнира.

В сообщении Международной федерации говорится, что главным стадионом турнира станет Arēna Rīga, там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали турнира.

Второй стадион будет располагаться в Олимпийском спортивном центре на улице Весетас. Там оборудуют ледовый каток с переносными трубунами на шесть тысяч мест для проведения матчей группы А и двух четвертьфиналов.

Ледовый холл на территории стадиона "Даугава" с двумя ледовыми площадками будет служить тренировочной ареной. Стадион на данный момент находится в стадии завершения строительства, работы должны быть завершены к концу марта.

В целях соблюдения мер эпидемиологический безопасности все 16 команд, которые дожны принимать участие в турнире, будут размещены в одной гостинице, говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о проведении турнира в Латвии было принято после скрупулезного изучения заявок от Братиславы (Словакия) и Хернинга (Дания). Ранее сообщалось, что часть турнира может пройти в одном из этих городов. Кроме того, в прессе появлялись сообщения о том, что проведение чемпионата мира в 2021 году могут полностью доверить Братиславе.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Беларуси и Латвии весной этого года, однако ухудшение отношений между Европой и Минском поставило под вопрос совместное проведение турнира. Как известно, в Беларуси с 9 августа прошлого года проходят широкомасштабные протестные акции, начавшиеся после выборов президента, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко. Страны Евросоюза не признают результаты выборов, полагая, что они были сфальцифицированы.

В сентябре правительство Латвии направило в IIHF письмо с просьбой перенести чемпионат из Минска в другое место. Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что Латвия по-прежнему желает провести ЧМ-2021 в Риге, однако, учитывая ситуацию в Беларуси, правительство страны не видит варианта совместного проведения турнира с Беларусью.