Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира 2021 года. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе, говорится в сообщении на сайте IIHF.
Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и выгодным с экономической точки зрения местом для проведения турнира.
В сообщении Международной федерации говорится, что главным стадионом турнира станет Arēna Rīga, там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали турнира.
Второй стадион будет располагаться в Олимпийском спортивном центре на улице Весетас. Там оборудуют ледовый каток с переносными трубунами на шесть тысяч мест для проведения матчей группы А и двух четвертьфиналов.
Ледовый холл на территории стадиона "Даугава" с двумя ледовыми площадками будет служить тренировочной ареной. Стадион на данный момент находится в стадии завершения строительства, работы должны быть завершены к концу марта.
В целях соблюдения мер эпидемиологический безопасности все 16 команд, которые дожны принимать участие в турнире, будут размещены в одной гостинице, говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о проведении турнира в Латвии было принято после скрупулезного изучения заявок от Братиславы (Словакия) и Хернинга (Дания). Ранее сообщалось, что часть турнира может пройти в одном из этих городов. Кроме того, в прессе появлялись сообщения о том, что проведение чемпионата мира в 2021 году могут полностью доверить Братиславе.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Беларуси и Латвии весной этого года, однако ухудшение отношений между Европой и Минском поставило под вопрос совместное проведение турнира. Как известно, в Беларуси с 9 августа прошлого года проходят широкомасштабные протестные акции, начавшиеся после выборов президента, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко. Страны Евросоюза не признают результаты выборов, полагая, что они были сфальцифицированы.
В сентябре правительство Латвии направило в IIHF письмо с просьбой перенести чемпионат из Минска в другое место. Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что Латвия по-прежнему желает провести ЧМ-2021 в Риге, однако, учитывая ситуацию в Беларуси, правительство страны не видит варианта совместного проведения турнира с Беларусью.
18 января на заседании Совета IIHF Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира. Проанализировав политическую, а также эпидемиологическую ситуацию в Беларуси, международная федерация пришла к выводу, что на сегодняшний день невозможно обеспечить благоприятные условия для всех участников чемпионата.
Президент IIHF Рене Фазель в беседе со Sports Illustrated в октябре прошлого года отметил, что за исключением "Арены Рига" у Латвии нет ледовой арены, которая могла бы соответствовать требованиям проведения матчей чемпионата мира, но это не означает, что страна в одиночку не может принять турнир такого масштаба.
В 2006 году, когда Рига впервые принимала чемпионат мира, матчи турнира проходили в "Арене Рига" и на ледовом катке, который был оборудован в холле "Сконто". Сообщалось, что при полном проведении турнира в Латвии один из сценариев предусматривал обустройство аналогичной площадки.
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