Вратарь сборной Эстонии уехал играть в Москву. Там больше платят

В новом сезоне примут участие 5 клубов. Чемпион страны будет определен по итогам турнира в четыре круга.

"Вайперс" без легионеров

Помимо вышеперечисленных команд, для участия в чемпионате заявился также таллиннский "Вайперс", который будет представлен молодыми хоккеистами. Еще один столичный клуб "Викинг", как сообщалось ранее, завершил свою деятельность.

"У нас нет задачи выиграть чемпионат Эстонии - мы даем игровую практику воспитанникам нашего клуба, - отметил руководитель "Вайперса" Дмитрий Киселевич. - Легионеров у нас в составе нет. Правда, к нам, возможно, присоединится опытный вратарь сборной Эстонии Роман Шумихин. С кандидатурой главного тренера окончательно определимся в ближайшие дни".

Шумихин уехал в Москву

Как удалось выяснить Delfi, выступавший в прошлом сезоне за "Викинг" Шумихин не планирует в ближайшее время возвращаться в чемпионат Эстонии: "Нахожусь сейчас в Москве. "Эверест" и "Вайперс" предлагали вариант сотрудничества, но мы не сошлись по финансовым условиям".

На вопрос Delfi - сколько может заработать вратарь национальной сборной в чемпионате Эстонии? - Шумихин ответил так: "Предлагали 600-700 евро, но меня эта сумма не устроила, поэтому уехал в Москву. Играю в новой лиге - 3ХЛ. Естественно, не за бесплатно. К тому же лига обеспечивает жильем и питанием".

"Эверест" ждет белорусов

В стартовом матче чемпионата Эстонии "Эверест" принимает "Вялк". В предыдущие годы оба клуба делали ставку на легионеров. Пандемия коронавируса осложнила процесс комплектования команд, но от легионеров они не отказались.

"Рассчитываем выступить лучше, чем в прошлом сезоне, - отметил менеджер "Эвереста" Анатолий Дубков. - В нашей заявке сейчас 5 иностранцев. Через неделю подъедут еще несколько человек, но политическая ситуация в Беларуси осложнила получение виз. Из "Викинга" к нам перешли вратарь Анатолий Сизов и нападающий Максим Брандис".

В Тарту новый тренер

Чемпион страны тартуский "Вялк" начинает поход за новым титулом под руководством Алексея Богданова, который последнее время был ассистентом главного тренера.