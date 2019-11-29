29.11.2019, 15:05
"Викинг" собирается в Тарту, Нарва сыграет с "Эверестом"
30 ноября финиширует первая половина чемпионата Эстонии по хоккею.
30 ноября финиширует первая половина чемпионата Эстонии по хоккею.
Действующий чемпион тартуский "Вялк" будет принимать дома таллиннский "Викинг" (начало в 17:00).
В другом матче субботнего дня лидер первенства нарвская ПСШ отправится в соседний Кохтла-Ярве к "Эвересту" (16:00).
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