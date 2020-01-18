"Викинг" снова проиграл "Эвересту" и потерял шансы на золотые медали

"Викинг" второй раз за месяц с небольшим проиграл аутсайдеру первенства "Эвересту". В декабре он упустил победу в овертайме, нынче все было решено в основное время.

"К сожалению, по ряду причин у нас отсутствовали несколько опытных игроков - Лавров травмирован, а Шварыгин дисквалифицирован до конца регулярного чемпионата. К тому же нашу команду в очередной раз подвела излишняя самоуверенность, - отметил в разговоре с Delfi руководитель "Викинга" Анатолий Сизов. - Как будем выходить из кризиса? Проведем в воскресенье командное собрание".

Поединок тартуского "Вялка" с ПСШ перенесен на февраль из-за эпидемии гриппа в нарвской команде.

В чемпионате Эстонии лидирует "Вялк" - 19 очков. Далее расположились ПСШ (17), "Викинг" (15) и "Эверест" (7). До финиша чемпионата Эстонии командам осталось провести по 4-5 матчей.