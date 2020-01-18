"Викинг" снова проиграл "Эвересту" и потерял шансы на золотые медали

В единственном матче чемпионата Эстонии по хоккею таллиннский "Викинг" проиграл в ледовом холле "Тондираба" кохтла-ярвескому "Эвересту" - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Это поражение фактически ставит крест на шансах столичного клуба выиграть золотые медали.
"Викинг" второй раз за месяц с небольшим проиграл аутсайдеру первенства "Эвересту". В декабре он упустил победу в овертайме, нынче все было решено в основное время.
"К сожалению, по ряду причин у нас отсутствовали несколько опытных игроков - Лавров травмирован, а Шварыгин дисквалифицирован до конца регулярного чемпионата. К тому же нашу команду в очередной раз подвела излишняя самоуверенность, - отметил в разговоре с Delfi руководитель "Викинга" Анатолий Сизов. - Как будем выходить из кризиса? Проведем в воскресенье командное собрание".
Поединок тартуского "Вялка" с ПСШ перенесен на февраль из-за эпидемии гриппа в нарвской команде.
В чемпионате Эстонии лидирует "Вялк" - 19 очков. Далее расположились ПСШ (17), "Викинг" (15) и "Эверест" (7). До финиша чемпионата Эстонии командам осталось провести по 4-5 матчей.
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