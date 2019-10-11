11.10.2019, 17:05

"Викинг" против "Вялка". Кто выиграет первый круг?


rus.delfi.ee
EST 2
Jäähoki Viking vs Välk
Jäähoki Viking vs VälkFoto: Ilmar Saabas

12 октября завершится первый круг чемпионата Эстонии по хоккею. Центральный поединок состоится в ледовом холле "Тондираба", где "Викинг" будет принимать действующего чемпиона и лидера первенства тартуский "Вялк" (начало в 17:40).

В другом поединке субботнего дня нарвская ПСШ проэкзаменует соседей из кохтла-ярвеского "Эвереста" (16:30).

Лидирует в чемпионате выступающий без поражений "Вялк" - 4 очка. За тартусцами расположились ПСШ (2), "Викинг" (2) и "Эверест" (0).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: