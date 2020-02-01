"Викинг" продолжает проигрывать, "Эверест" преподнес сюрприз

Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Аутсайдер первенства кохтла-ярвеский "Эверест" победил на своей площадке одного из претендентов на чемпионский титул нарвскую ПСШ - 9:6 (1:3, 3:2, 5:1).
После двух периодов нарвитяне были впереди - 5:4, но на концовку матча у них не хватило сил. В последней десятиминутке "Эверест" забросил четыре шайбы и вырвал победу. В составе хозяев льда трижды отличился в этом матче Егор Антоненко.
Осечка нарвиятян позволила лидеру первенства тартускому "Вялку" увеличить свой отрыв от ближайшего конкурента на 4 очка. "Вялк" одержал победу в "Тондираба" над таллиннским "Викингом" - 9:3 (3:0, 3:1, 3:2). В составе тартусцев по две шайбы забросили Данил Галимуллин и Харри Колль. Столичный клуб потерпел четвертое поражение подряд.
В чемпионате страны наступает перерыв, вызванный выступлением сборной Эстонии в олимпийском квалификационном турнире. Следующий тур состоится 15 февраля.
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