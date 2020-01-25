"Викинг" потерпел третье поражение подряд, Нарва продолжает гонку за золотом(2)
В чемпионате Эстонии по хоккею нарвская ПСШ одолела на своей площадке таллиннский "Викинг" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
В чемпионате Эстонии по хоккею нарвская ПСШ одолела на своей площадке таллиннский "Викинг" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Первоначально эта встреча была запланирована в ледовом холле "Тондираба", но из-за двух матчей чемпионата Финляндии на ласнамяэской арене ее перенесли в Нарву.
"Эверест" показал характер
"Викинг" потерпел третье поражение подряд, а нарвитяне продолжают погоню за тартуским "Вялком". Чемпион Эстонии встретил дома упорное сопротивление со стороны кохтла-ярвеского "Эвереста". Тартусцы выиграли с перевесом в одну шайбу - 5:4 (3:0, 2:2, 0:2).
"Вялк" набрал 21 очко. Далее расположились ПСШ (19), "Викинг" (15) и "Эверест" (7).
Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 1 февраля. "Эверест" будет принимать нарвитян, а тартусцы отправятся в гости к "Викингу".
Финны сыграли в "Тондираба"
В ледовом холле "Тондираба" завершился уже один поединок. "Сайпа" проиграла "Ильвесу" - 1:4. За ходом этой встречи наблюдали 3547 зрителей. Это меньше, чем на недавних матчах чемпионата КХЛ с участием
финского "Йокерита".
В 20:00 начнется второй поединок финского первенства "Пеликанс" -"Лукко".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
6 веских причин отказаться от душевой кабины