"Викинг" потерпел третье поражение подряд, Нарва продолжает гонку за золотом

Первоначально эта встреча была запланирована в ледовом холле "Тондираба", но из-за двух матчей чемпионата Финляндии на ласнамяэской арене ее перенесли в Нарву.

"Эверест" показал характер

"Викинг" потерпел третье поражение подряд, а нарвитяне продолжают погоню за тартуским "Вялком". Чемпион Эстонии встретил дома упорное сопротивление со стороны кохтла-ярвеского "Эвереста". Тартусцы выиграли с перевесом в одну шайбу - 5:4 (3:0, 2:2, 0:2).

"Вялк" набрал 21 очко. Далее расположились ПСШ (19), "Викинг" (15) и "Эверест" (7).

Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 1 февраля. "Эверест" будет принимать нарвитян, а тартусцы отправятся в гости к "Викингу".

Финны сыграли в "Тондираба"

В ледовом холле "Тондираба" завершился уже один поединок. "Сайпа" проиграла "Ильвесу" - 1:4. За ходом этой встречи наблюдали 3547 зрителей. Это меньше, чем на недавних матчах чемпионата КХЛ с участием

финского "Йокерита".

В 20:00 начнется второй поединок финского первенства "Пеликанс" -"Лукко".