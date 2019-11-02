"Викинг" остановил победное шествие нарвитян, "Вялк" забросил 12 шайб

Столичный клуб прервал победную серию нарвитян из трех матчей и догнал в турнирной таблице ПСШ - обе команды набрали по 8 очков.

Титаренко возглавляет гонку бомбардиров

Столько же баллов и у действующего чемпиона тартуского "Вялка", который разгромил на выезде кохтла-ярвеский "Эверест" - 12:2 (5:0, 2:0, 5:2). В составе тартусцев три шайбы забросил россиянин Никита Гаранин.

Список лучших бомбардиров по-прежнему возглавляет опытный форвард Василий Титаренко ("Вялк"), набравший по системе "гол+пас" 15 (6+9) очков. Его преследуют партнер по команде Марат Муртазин (13) и нарвитянин Кирилл Ильин (12).

Среди вратарей лучший показатель отраженных бросков имеет 18-летний голкипер ПСШ Дмитрий Ровда - 90,4 процента. 17-летний тартусец Юрий Бахтурин отразил 90,1 процента бросков.

В чемпионате наступил перерыв

В чемпионате Эстонии наступает двухнедельный перерыв, вызванный проведением Кубка Балтии - этот турнир с участием шести команд пройдет в Таллинне 7-10 ноября.

Третий круг чемпионата Эстонии откроется 16 ноября. Центральный поединок состоится в Нарве, где ПСШ будет принимать "Вялк".

Напомним, что чемпион Эстонии, как и в прошлом сезоне, будет определен по итогам шестикругового турнира.