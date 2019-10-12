"Викинг" нанес первое поражение "Вялку", Титаренко - лучший бомбардир

Завершился первый круг чемпионата Эстонии по хоккею. Таллиннский "Викинг" вырвал победу на своей площадке у действующего чемпиона тартуского "Вялка" - 5:4 (3:1, 1:3, 1:0).
Победную шайбу в самом начале третьего периода забросил Савелий Новиков, реализовавший численное преимущество.
В другом матче нарвская ПСШ на классе разобралась дома с кохтла-ярвеским "Эверестом" - 7:2 (1:0, 3:2, 3:0). В составе хозяев льда дважды отличился работающий в Финляндии Павел Кулаков. Правда, в следующем поединке с тартуским "Вялком" он уже не сможет помочь команде.
По итогам первого круга сразу три команды "Вялк", "Викинг" и ПСШ набрали
по 4 очка. Мечтавший накануне сезона о медалях "Эверест" проиграл все три поединка.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет тартусец Василий Титаренко, набравший по системе "гол+пас" 10 (4+6) очков.
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