"Викинг" нанес первое поражение "Вялку", Титаренко - лучший бомбардир

Победную шайбу в самом начале третьего периода забросил Савелий Новиков, реализовавший численное преимущество.

В другом матче нарвская ПСШ на классе разобралась дома с кохтла-ярвеским "Эверестом" - 7:2 (1:0, 3:2, 3:0). В составе хозяев льда дважды отличился работающий в Финляндии Павел Кулаков. Правда, в следующем поединке с тартуским "Вялком" он уже не сможет помочь команде.

По итогам первого круга сразу три команды "Вялк", "Викинг" и ПСШ набрали

по 4 очка. Мечтавший накануне сезона о медалях "Эверест" проиграл все три поединка.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет тартусец Василий Титаренко, набравший по системе "гол+пас" 10 (4+6) очков.