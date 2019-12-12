12.12.2019, 03:15
ВИДЕО: Звезда НХЛ нокаутирует вратаря одним ударом
В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Каролина" - "Сан-Хосе" произошел удивительный эпизод. 40-летний ветеран Джо Торнтон нокаутировал вратаря хозяев льда Петра Мразека.
В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Каролина" - "Сан-Хосе" произошел удивительный эпизод. 40-летний ветеран Джо Торнтон нокаутировал вратаря хозяев льда Петра Мразека.
После такого нокаутирующего удара на площадке вспыхнула массовая потасовка с участием всех находившихся на льду полевых игроков.
Судьи грамотно разобрались в этом эпизоде. Чешский голкипер, отмахнувшийся от соперника клюшкой, получил двухминутный штраф. Колоритный канадский форвард за удар вратаря в голову заработал 4 минуты штрафа.
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