ВИДЕО: Звезда НХЛ нокаутирует вратаря одним ударом

После такого нокаутирующего удара на площадке вспыхнула массовая потасовка с участием всех находившихся на льду полевых игроков.

Судьи грамотно разобрались в этом эпизоде. Чешский голкипер, отмахнувшийся от соперника клюшкой, получил двухминутный штраф. Колоритный канадский форвард за удар вратаря в голову заработал 4 минуты штрафа.