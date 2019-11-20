20.11.2019, 16:05

ВИДЕО: Жесточайший силовой прием канадца на российском хоккеисте


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Nikita Kucherov
Nikita KucherovFoto: BRUCE BENNETT, AFP

Лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата НХЛ Никита Кучеров ("Тампа") не смог доиграть поединок с "Сент-Луисом" после жесточайшего приема канадца Брейдена Шенна.

Эпизод произошел в концовке второго периода. Кучеров на льду больше не появлялся - у него травма верхней части тела.

После эпизода c силовым приемом на площадке вспыхнула массовая потасовка - игроки "Тампы" вступились за лидера команды.

"Сент-Луис" выиграл поединок у "Тампы" на своей площадке со счетом 3:1.

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