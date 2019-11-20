20.11.2019, 16:05
ВИДЕО: Жесточайший силовой прием канадца на российском хоккеисте
Лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата НХЛ Никита Кучеров ("Тампа") не смог доиграть поединок с "Сент-Луисом" после жесточайшего приема канадца Брейдена Шенна.
Лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата НХЛ Никита Кучеров ("Тампа") не смог доиграть поединок с "Сент-Луисом" после жесточайшего приема канадца Брейдена Шенна.
Эпизод произошел в концовке второго периода. Кучеров на льду больше не появлялся - у него травма верхней части тела.
После эпизода c силовым приемом на площадке вспыхнула массовая потасовка - игроки "Тампы" вступились за лидера команды.
"Сент-Луис" выиграл поединок у "Тампы" на своей площадке со счетом 3:1.
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