ВИДЕО: "Вялк" победил Нарву, "Вайперс" грохнул "Эверест"

В чемпионате Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" победил на своей площадке нарвскую ПСШ - 9:4 (2:1, 4:1, 3:2).
В Тарту сошлись самая результативная атака против самой надежной обороны. Успех в этом противостоянии был предопределен в середине второго периода, когда хозяева льда за 10 минут забросили три шайбы - 6:2.
Убедительная победа "Вялка"
В заключительном периоде нарвитяне попробовали организовать погоню, но на концовку матча у них не хватило сил. На последних минутах третьего периода "Вялк" забросил три шайбы. У победителей дважды отличился Василий Титаренко.
В составе хозяев льда из-за травмы отсутствовал один из лучших бомбардиров чемпионата Эстонии россиянин Данил Галимуллин.
"Эверест" снова проиграл в "Тондираба"
В параллельном поединке таллиннский "Вайперс" разгромил в "Тондираба" кохтла-ярвеский "Эверест" - 7:2 (2:0, 2:0, 3:2). В составе хозяев льда по две шайбы забросили 35-летний Александр Кузнецов (он проводил первый матч за "Вайперс") и 16-летний Денис Концеус.
В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в Таллинне. Аутсайдер первенства "Вайперс", ворота которого защищает 15-летний голкипер Георг Владимиров, одержал в октябре сенсационную победу - 7:2. Спустя три месяца "Эверест", игру которого определяют легионеры, снова потерпел крупное поражение.
В чемпионате Эстонии единолично лидирует "Вялк" - 9 очков. Далее расположились таллиннский "Пантер" (7), "Эверест" (6), ПСШ (6) и "Вайперс" (4).
Следующий матч чемпионата Эстонии состоится 17 января, когда "Эверест" будет принимать "Пантер".
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