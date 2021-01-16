ВИДЕО: "Вялк" победил Нарву, "Вайперс" грохнул "Эверест"

В Тарту сошлись самая результативная атака против самой надежной обороны. Успех в этом противостоянии был предопределен в середине второго периода, когда хозяева льда за 10 минут забросили три шайбы - 6:2.

Убедительная победа "Вялка"

В заключительном периоде нарвитяне попробовали организовать погоню, но на концовку матча у них не хватило сил. На последних минутах третьего периода "Вялк" забросил три шайбы. У победителей дважды отличился Василий Титаренко.

В составе хозяев льда из-за травмы отсутствовал один из лучших бомбардиров чемпионата Эстонии россиянин Данил Галимуллин.

"Эверест" снова проиграл в "Тондираба"

В параллельном поединке таллиннский "Вайперс" разгромил в "Тондираба" кохтла-ярвеский "Эверест" - 7:2 (2:0, 2:0, 3:2). В составе хозяев льда по две шайбы забросили 35-летний Александр Кузнецов (он проводил первый матч за "Вайперс") и 16-летний Денис Концеус.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в Таллинне. Аутсайдер первенства "Вайперс", ворота которого защищает 15-летний голкипер Георг Владимиров, одержал в октябре сенсационную победу - 7:2. Спустя три месяца "Эверест", игру которого определяют легионеры, снова потерпел крупное поражение.

В чемпионате Эстонии единолично лидирует "Вялк" - 9 очков. Далее расположились таллиннский "Пантер" (7), "Эверест" (6), ПСШ (6) и "Вайперс" (4).

Следующий матч чемпионата Эстонии состоится 17 января, когда "Эверест" будет принимать "Пантер".