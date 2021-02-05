05.02.2021, 11:20

ВИДЕО: Встреча Овечкина с Панариным завершилась массовой дракой


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ВИДЕО: Встреча Овечкина с Панариным завершилась массовой дракой
NHLReuters

В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина обыграл "Вашингтон" Александра Овечкина - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Российские форварды были заметны на льду. Панарин сделал три результативные передачи, а Овечкин забросил в третьем периоде свою очередную шайбу, которая стала для него 709-й в заокеанской карьере (7-й результат в истории НХЛ).

За несколько секунд до конца матча на площадке вспыхнула массовая драка. Самой зрелищной стала кулачная схватка Брендана Диллона ("Вашингтон") с Кевином Руни ("Рейнджерс").

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