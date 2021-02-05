ВИДЕО: Встреча Овечкина с Панариным завершилась массовой дракой

Российские форварды были заметны на льду. Панарин сделал три результативные передачи, а Овечкин забросил в третьем периоде свою очередную шайбу, которая стала для него 709-й в заокеанской карьере (7-й результат в истории НХЛ).

🚨 7️⃣0️⃣9️⃣ 🚨



Alex Ovechkin (@ovi8) is now 7th on the all-time list for most NHL goals. 👏 pic.twitter.com/QLsA1wskUW — NHL (@NHL) February 5, 2021

За несколько секунд до конца матча на площадке вспыхнула массовая драка. Самой зрелищной стала кулачная схватка Брендана Диллона ("Вашингтон") с Кевином Руни ("Рейнджерс").