10.01.2020, 09:47
ВИДЕО | Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года
Отличился финский голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне в матче с "Чикаго". Его команда победила со счетом 5:2.
Отличился финский голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне в матче с "Чикаго". Его команда победила со счетом 5:2.
Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол, и первым после Майка Смита, который в составе "Финикса" в октябре 2013 года отправил шайбу в ворота "Детройта".
В текущем сезоне Ринне провел 27 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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