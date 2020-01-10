ВИДЕО | Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года

Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол, и первым после Майка Смита, который в составе "Финикса" в октябре 2013 года отправил шайбу в ворота "Детройта".

В текущем сезоне Ринне провел 27 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.