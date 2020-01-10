10.01.2020, 09:47

ВИДЕО | Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года


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ВИДЕО | Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года
Фото: Scanpix

Отличился финский голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне в матче с "Чикаго". Его команда победила со счетом 5:2.

Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол, и первым после Майка Смита, который в составе "Финикса" в октябре 2013 года отправил шайбу в ворота "Детройта".

В текущем сезоне Ринне провел 27 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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